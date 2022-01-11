Muğla Belediyesi işçileri: İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz

Bir süredir Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ile gündemde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde bu hafta belediye ve sendika arasında bir görüşme yapılması üzerine işçiler taleplerini açıkladı.

Patronların Ensesindeyiz MUBEP İş Yeri Komitesi’nde bir araya gelen işçiler TİS görüşmelerinin 14 Ocak Cuma günü mali başlıklarla süreceğini belirterek sendika yönetimine ve işçi temsilcilerine taleplerini belirledikleri bir açıklamayla seslendi.

Açıklama şöyle:

Bir süredir Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MUBEP işçileri olarak 14.01.2022 tarihinde yapılacak ve mali başlıkların gündem olacağı görüşme öncesi bazı hatırlatmalar yapmayı gerekli görüyoruz.

Bu hatırlatmayı başta sendika yönetimi olmak üzere, işyeri temsilcilerine ve işçi arkadaşlarımıza yapmak boynumuzun borcudur.

Aslında aşağıda yazdıklarımız hepinizin bildiği, kimilerinin üzerini örttüğü, kimilerinin de konuşulmasının çıkarlarına ters görüldüğü konulardır.

Ancak bunlar gerçekten emeğiyle geçinen Muğla Büyükşehir Belediyesi işçilerinin bildiği, rahatsızlık duyduğu ve değişmesini istediği konulardır.

Taleplerimiz:

Sözleşmede yer alan kişiler ve unvanların şeffaflığı sağlanmalıdır. Kişiye özel ücret uygulamasından vazgeçilmelidir. İşveren tarafından bunların denetlemesi yapılmalıdır. Sözleşme görüşmelerinde konuşulanların işçilere aktarımı eksik yapılmakta, görüşme içeriğini işçilere olduğu gibi aktaran işyeri temsilcilerine baskı uygulanmaktadır. Toplantı tutanakları günler sonra işçilere ulaştırılmakta ve kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen görüşmeler yapılmaktadır. Bazı temsilcilerin bu görüşmelerden çok daha sonra haberi olmaktadır. Sendika yönetimi şeffaf davranmamakta ve kendi içinde yaşadığı bölünmeleri işçilere yansıtmaktadır. Genel-iş Muğla şube yönetimi derhal bu yaklaşımını değiştirmeli ve işçinin temsilcisi gibi davranmaya başlamalıdır. Unvan gruplarındaki görüşmelerin gerçekten eğitim statüsü, çalışma şartları ve İSG göz önüne alınarak pay edilmesi gerekmektedir. Bu zamana kadar böyle bir uygulama işveren tarafından yapılmamıştır. Fakat artık adaletli paylaşım talep ediyoruz. İşçiler olarak bu taslağı kabul etmediğimizi söylememize rağmen, masada görüşmeler bu taslak üzerinden devam etmektedir. Bizler bu istenilenlerin işçilerin yaşam standartları açısından yeterli olmadığını en başta olduğu gibi şimdi de vurgulamaktayız. DİSK Genel Merkezi’nin söylemi olan 5200 TL minimum ücret uygulaması yeni yıl zamları ile geçerliliğini yitirmiştir. 14.01.2022 tarihinde yapılacak görüşmelerde, turistik bir bölgede yaşamanın vermiş olduğu hayat pahalılığı da hesaplanmalı; emlak, yiyecek, giyim ve yakıt bu kadar artmışken, açlık sınırının 4 bin 13 TL, yoksulluk sınırınınsa 13 bin 73 TL olduğu bir dönemde ücretlerimiz yaşanabilir seviyelerde olmalıdır. KHK ile asgari ücretin yüzdesi üzerinden aldığımız ücretler göz önünde bulundurulmalıdır. KHK’yı çıkaran taraftan daha çok kabul eden taraf olunmamalıdır. Hükümeti eleştirirken hükümetin çıkardığı KHK fırsat bilinmemelidir. İşçiler olarak kaybettiğimiz haklarımızın iyileştirilmesini talep ediyoruz. CHP’li belediyeler içerisinde en düşük ücreti veren işverenden bu tutumunu işçinin alın terinin hakkını vererek telafi etmesini talep ediyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Muğla Belediyesi MUBEP İşyeri Komitesi