İşçilerden Bakırköy Belediyesi'ne: İşçileri görün artık!

Bakırköy Belediye'sinde çalışan belediye işçileri, toplu iş sözleşmesi döneminde yaşadıkları hak gaspından dolayı grev kararı alarak haklarını aramaya başlamıştı.

74 gündür Bakırköy Belediyesi önünde eylemlerle devam eden grev sürecinde bugün işçiler Bakırköy Belediyesi, belediye meclis toplantısına giderek taleplerini dile getirdi.

'İşçileri görmeyecek kadar kör müsünüz?'

Belediye işçileri adına konuşan Belediye İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Doğan, meclis toplantısındaki üyelere seslenerek görevlerini hatırlattı. "Bakırköy halkı size sadece gelin bazı kararlar alın diye değil, işçilerin haklarını da arayın diye yetki verdi. Aylardır evine ekmek götüremeyen işçileri görmeyecek kadar kör müsünüz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

'Ne çıkarınız var?'

İşçiler adına konuşan Doğan belediye meclis üyelerine yaşanan süreçten ne çıkarınız var diyerek grevdeki işçilerin hak ve taleplerini hatırlattı. CHP, AKP ve MHP üyelerinin mevcut bulunduğu toplantıda meclis üyeleri eylemin ardından işçi temsilcilerini kabul ederek sorunlarını dinledi.

İşçilerin hak arama mücadelesi devam ediyor.