TKP'den direnişteki Bakırköy Belediyesi işçilerine ziyaret

Bakırköy Belediyesi'nde örgütlü Genel-İş sendikası işçileri, 80 gün önce Özgürlük Meydanı'nda direniş çadırı kurmuşlardı. İşçilerin direnişi hala sürüyor. Aynı belediyede Belediye-İş sendikasına üye işçilerse toplu sözleşme hakları ve kendilerine iletilen “yüzde sıfır zam" teklifi üzerine 17 gün önce greve çıkmıştı.

Türkiye Komünist Partisi, Bakırköy'de mücadele eden belediye işçilerine destek ziyaretinde bulundu. TKP üyeleri direniş ve grev alanına "Bakırköy işçisi yalnız değildir" , "yaşasın sınıf dayanışması" sloganlarıyla girdi.

TKP PMK üyesi Selahattin Kural, grev çadırının önünde bir konuşma yaparak TKP'nin mücadele eden işçilerin her zaman yanında olduğunu, bu mücadele ve direnişin işçi sınıfının mücadelesine umut olduğunu ifade etti. İşçilere zam yapılmamasının kabul edilebilir olmadığını söyleyen Kural, Bakırköy Belediyesi işçilerinin mücadelesinin önemli olduğunu söyledi ve başarılar diledi.