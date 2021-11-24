Muğla Belediye işçilerinden çağrı: DİSK’in açıkladığından az ücret istemiyoruz

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUBEP şirketinde çalışan belediye işçileri, yaptıkları açıklamada Genel-İş Sendikası'na seslenerek, bağlı oldukları konfederasyon olan DİSK’in açıkladığı rakamın altında bir ücreti kabul etmediklerini belirttiler.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Muğla Belediyesi MUBEP İşyeri Komitesi tarafından yapılan açıklamada, son dönemde yapılan zamların, hayat pahalılığının ve artan masrafların altını çizen işçiler, “İşçilerin lehine bir sözleşme süreci yürüteceğinizi, en düşük ücretin DİSK Genel Merkezi’nin telaffuz ettiği rakamın altında kalmasına izin vermeden belediye ile masaya oturacağınızı kamuoyuna ilan etmelisiniz” diyerek sendikayı uyardı.

Muğla Belediye Başkanlığı’na sunulacak olan taslağı kabul etmediklerini söyleyen işçiler, işyeri temsilcisi arkadaşlarına da seslenerek, onları mevcut taslağa karşı çıkmaya çağırdı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Geçtiğimiz cumartesi günü duyarlı kamuoyuna bir açıklama yapmış ve Muğla Büyükşehir Belediyesi MUBEP çalışanlarının Toplu İş Sözleşmesi sürecindeki taleplerini dile getirmiştik.

Açıklama yaptığımız günden bugüne alım gücümüz %18 geriledi!

Akaryakıta, enerjiye, market harcamalarına günlük zamlar gelmeye devam ediyor!

Emekçilerin bırakalım yaşam konforunu arttırmayı, pazar filelerini doldurma şansı bile ortadan kalkıyor!

Peki, sendikamızın yönetimi bu ülkede yaşamıyor mu?

Haftalık pazar alışverişine çıkıp, elindeki kıt kanaat parayla ne alsam diye kaygılanmıyor mu?

Elektrik, ısınma, su; çocukların eğitim masrafları, kira gibi dertleri yok mu?

Yok herhalde!

Çünkü sendika yöneticileri bağlı bulundukları konfederasyonun “asgari ücret 5200 TL altında kalamaz” açıklamasına rağmen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne sunmaya hazırlandığı taslakta önerilen ücretlerin çoğu bu rakamın altında kalacaktır. Kaldı ki mevcut taslağın temel sorunu mesleki kademeler üzerinden artış oranları belirlerken kademeler arasında adil olmamasıdır. Bu oransal olarak kimi işçi arkadaşlara görece iyi artış sağlıyor gibi görünen ama geri kalan çalışanlara haksızlık yaparak ücret miktarlarını gerileten bir tutumdur. Buna karşın sözleşme oransal artışın az ya da çok olmasından bağımsız olarak, çalışanların ücretlerinde bir iyileşme anlamı taşımamaktadır.

CHP’nin yönetiminde olan belediyelerin içinde, çalışanlarına en düşük ücreti layık gören Muğla Büyükşehir Belediyesidir.

Hadi, Belediye Başkanlığı bize bunu layık görüyor diyelim. Peki, sendika yönetimine ne oluyor? Neden düşük oranlarda zam talebi içeren sözleşme taslağında ısrar ediliyor? Neden Cumartesi günü yaptığımız açıklamaya dair sendika yönetimi, işçilerin taleplerinde haklı olduklarını ve kendilerinin de bunu istediklerini belirtmelerine rağmen sözleşme taslağına bu yansımıyor.

Bu şartlarda biz emekçileri daha zor günler beklemekte ve bizler bu zor günlere kendi sendikamızla, sendikamızı yanımızda görerek girmek istiyoruz.

Bu cuma Belediye Başkanlığı’na sunulacak olan taslağı kabul etmiyoruz!

Sendika yönetiminin zor günlerde yanımızda, emekçilerin çıkarını koruyan bir pozisyonda olmasını bekliyoruz. Aksi bir tutumun işçi düşmanlığı olacağını düşünüyoruz.

Buradan başta işyeri temsilcisi arkadaşlarımız ve sonrasında yöneticilere sesleniyoruz: Toplu sözleşme sürecine mevcut taslakla girmeyi onaylayanların yüklenecekleri vebal büyük olacaktır.

Özellikle işyeri temsilcisi arkadaşlarımızı yarın öbür gün işçi arkadaşlarının yüzüne bakabilmeleri için mevcut taslağa karşı çıkmaya çağırıyoruz.

Sendika yönetiminin bizim hazırladığımız taslak budur deyip kenara çekilme hakkı yoktur. Sendika yönetimi demek temsilcisi olduğu üyelerin çıkarlarını korurken; şeffaf, üyelerin katılımını önemseyen ve her adımını kapalı kapılar ardında değil de kamuoyu önünde ve kamuoyunun desteğini alarak yapmak demektir.

Bu nedenle yönetime buradan çağrımız şudur;

İşçilerin lehine bir sözleşme süreci yürüteceğinizi, en düşük ücretin Disk Genel Merkezi’nin telaffuz ettiği rakamın altında kalmasına izin vermeden belediye ile masaya oturacağınızı kamuoyuna ilan etmelisiniz.

Bunu yaptığınızda sözleşme masasında arkanızda tüm işçilerin gücünü bulacaksınız. Aksi takdirde sendikanın belediye çalışanları açısından kâğıt üzerinde kalmaktan başka bir şansı olmayacaktır.

Patronların Ensesindeyiz Muğla Belediyesi MUBEP İşyeri Komitesi