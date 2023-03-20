Müge Anlı vekillik teklifini yalanladı: 'Kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum'

Türktime yazarı Talat Atilla, AKP'nin Müge Anlı'ya milletvekili adaylığı teklif ettiğini iddia etmiş ve "İktidar partisi Müge Anlı'ya Milletvekili adaylığı teklif etti. İktidar kulislerinde Anlı'nın yüzde 2 ile 2,5 oyu olduğuna inanılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu iddiayı yalanlayan Müge Anlı "Bir kere çok az. Sırf 2 buçuğa razı olmam. Niye 2.5 olsun ya! Ben bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum” dedi.

ATV'de yayımlanan "Müge Anli ile Tatlı Sert" isimli programda iddiaya ilişkin konuşan Anlı, şöyle dedi:

"Milletvekilliği teklifi gelmiş bana AK Parti'den. Ama iktidar kulislerinde benim yüzde 2 ve 2,5 oyum olduğuna inanılıyormuş. Bir kere çok az. Sırf 2,5 razı olmam. Niye 2,5 olsun ya!

Ben bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum. Hiç! Ama böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk sabuk haberler yapmayın vallahi. Benim hiç siyasetle alakam yok.

Yapmak istersem, onu da biliyorsunuz ki yaparım. Meclis'te de kadınlar görürsünüz, bakanlıkta da kadınlar görürsünüz, ekranda da kadınlar görürsünüz. İstesem yaparım ama yok."