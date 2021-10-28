MUÇEV'in yat limanı inşaatına yürütmeyi durdurma kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığıyla kurulan, yönetiminde bakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve bürokratların görev yaptığı MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi'ne ihalesiz olarak "yat projesi" verilmişti.

Muğla Marmaris’te kıyıları talan edeceği düşünülen “Yat Yanaşma Yeri Projesi” için milyonlarca lira harcanacağı duyurulmuştu.

Karacasöğüt Limanı’nda bulunan iskeleyle ilgili proje tanıtım dosyasına Muğla Valiliği tarafından verilen "ÇED gerekli değildir" kararının yürütmesi durduruldu.

13 Ekim 2021 tarihli mahkeme kararında, "Bilirkişi raporuna göre yat iskelesi olarak değerlendirilmesi gereken projenin ÇED sürecine tabi olması gerektiği düşünüldüğünden, mahkeme sonuçlanıncaya kadar telafisi mümkün olmayan zararları önlemek amacıyla, 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesinin durdurulması kesin olarak itiraz yolu kapalı şekliyle, oy birliğine varılmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

Karacasöğüt Koyunda yapılması planlanan Yat Yanaşma Yeri Projesi, halk tarafından tepki ile karşılanıp MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketine verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararınına karşı Marmaris Belediyesi dava açmıştı.

Valilik, MUÇEV’in Marmaris’e toplam 42 bin 893 metrekarelik alana yapmayı planladığı "yat yanaşma yeri kapasite artırımı projesi" için "ÇED gerekli değildir" kararı vermiş. Proje tanıtım dosyasında, "Proje kapsamında deniz yüzeyinde evcut yüzer iskeleye ilave olacak şekilde yüzer iskele ve kıyıda kazıklı iskeleler kurulacak" denilmişti. 187 yatın bağlanabileceği bu iskele için de 8 milyon 445 bin TL harcanacağı duyurulmuştu.