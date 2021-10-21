'MUÇEV'in yat limanı inşaatı acilen durdurulmalı'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığıyla kurulan ve yönetiminde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı ve kamu bürokratlarının yönetici olarak görev yaptığı MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi, Marmaris’te “Yat Yanaşma Yeri Projesi” gerçekleştirmek istemişti.

Karacasöğüt Koyunda yapılması planlanan Yat Yanaşma Yeri Projesi ,halk tarafından tepki ile karşılanıp MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketine verilen ÇED Gerekli Değildir kararınına karşı Marmaris Belediyesi vatandaşların da tepkileri olan projeye dava açmıştı. Karacasöğüt Koyu’ndaki son durumu ve açtıkları davayı Neşe Yüzak ile konuştuk.

Konuya ilişkin soL’un sorduğu soruları yanıtlayan Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu’ndan Neşe Yüzak, Marmaris Belediyesinin ÇED gerekli değildir kararının iptali için açtığı davada, acilen yürütmeyi durdurma kararı alarak inşaatın daha fazla telafisi mümkün olmayan zarar vermesini önlemesi gerektiğini söyledi.

Neşe Yüzak sorularımıza şu şekilde yanıt verdi:

‘ÇED gerekli değildir kararı verilmişti’

Karacasöğüt Koyunda MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan ve halk tarafından tepkilere neden olan yat limanı projesi için çalışmalar inşaat yasağının kalkmasının ardından tekrar başladı. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

''09.09.2020 tarihinde Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Söğüt mevkiinde MUÇEV Turizm Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 187 tekne-yat yanaşma yeri kapasiteli ‘‘Yat Yanaşma Yeri Kapasite Artırımı” projesiyle ilgili olarak ‘‘ÇED gerekli değildir’’ kararı vermiş.

22.10. 2020 tarihinde Marmaris Belediyesi Söğüt mevkiindeki MUÇEV Turizm Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Tekne Bağlama İskelesi projesine ilişkin verilen 09.09.2020 tarihli ÇED Gerekli Değildir Kararının iptali ile yürütmenin durdurulması talepli dava açmıştı.

28.05.2021 tarihinde Karacasöğüt iskelesinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmış, Marmaris Belediyesi 60 yat bağlama kapasitesine sahip olan iskelenin 187 yat kapasitesine çıkarılmasının ÇED sürecine tabi yat limanları kapsamında incelenmesi gerektiğini belirtmiş ve gelen bilirkişi raporları da bu konuda Belediyenin haklı olduğunu ortaya çıkarmıştı.’’

‘ Yürütmenin durdurma kararının alınarak inşaatın durdurulması şart’

‘‘Marmaris Kent Konseyi’nden ve Karacasöğütten bir grup Marmaris yaşayanı belediye yanında davaya müdahil olmak için başvuru yaptı. Bugün de yürütmeyi durdurma kararının acilen alınması için idari yargıdaki dosyaya yazı yazıldı. Yürütmeyi durdurma kararının alınarak idari yargı kararına kadar inşaatın durdurulması şart. Aksi takdirde özel çevre koruma ve nitelikli doğal sit alanında telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşanabilir. Bunun için Çed süreci işletilmeli, kurumların görüşleri alınmalı ve halkın katılımı yapılmalı. Bu alanlarda birden çok koruma statüsü varken üstelik belediye bu işe karşı iken nasıl ÇED süreci gerekmez anlaşılır gibi değil.’’

‘Belediyenin ruhsat vermesine şaşırdık’

ÇED sürecine tabi yat limanları kapsamında incelenmede gelen bilirkişi raporları da bu konuda Marmaris Belediyesi ile aynı fikirde. Buna rağmen inşaat ruhsatı nasıl alındı?

‘‘Belediyenin bu ruhsatı vermesine bizler de şaşırdık. Hem dava açıp hem ruhsat verme durumunda kalmalarını zorunluluk olarak tanımlamışlardı. Çevre şehircilik bakanlığının evraklar tamam diye ısrarı dense de, kabul edilebilir değil. Dava sonuna bekletebilirdi diye düşünüyorum.’’

‘İmarsız alanı belgeleme şansı edinmişsin üstüne kapasite artışı neyin nesi?’

Aynı koyda Global Marin Sportif Denizcilik Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Yat Yanaşma İskelesi ÇED Gerekli Değildir kararı bekleniyordu. Orada da 30 yat limanı kapasitesi 48'e çıkarılmaya çalışıyor. ÇED kararı'nda son durum nedir?

‘‘Global Marin’in olduğu alan için ÇED süreci sonlanmadı. Henüz bir karar çıkmış değil. Etrafı zeytinlik parseller olan vasfı belirtilmeyen parselde karasal alanı var. Bu karasal alanda imar affı uygulaması ile belgelendirdiği tesislere kapasite artışı istiyor ayrıca. Bu konu da başlı başına sorun. İmar barışı birçok yerde kazanımlarıyla yetinmeyip imar fırsatçılığına dönüşmüş durumda. Zaten imarsız alanı belgeleme şansı edinmişsin üstüne kapasite artışı neyin nesi?’’