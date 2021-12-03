'Mücadeleden hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğiz'

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’nin çağrısıyla İstanbul Kadıköy meydanında bir araya gelen dernek üyeleri bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

TKP üyelerinin de yer aldığı basın açıklamasında konuşma yapan Engelli Hakları Federasyonu Başkanı Cemalettin Gürsoy, engelli yurttaşların yaşadıkları zorlukları anlatarak eşit yaşam için taleplerini dile getirdi.

Gürsoy’un ardından söz alan Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Bülent İnce, çalışma hayatından uzaklaştırılan engelli kişilerin devletin verdiği çok cüzi miktarlarla geçinemediğini belirtti.

Açıkmaların ardından söz alan engelli yurttaşlar da yıllardır süregelen sorunlarının çözülemediğini ama hakları için verdikleri mücadeleden hiçbir koşulda vazgeçmeyeceklerini söyledi.