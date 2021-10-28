Mücadele kazandırıyor: İki yıldır temizlenmeyen alan bir günde kaldırıldı

Çanakkale Esenler Mahallesi'nde Çanakkale Ticaret Borsası İlkokulu ve Ömer Mart Ortaokulu’nun yan tarafında bulunan ve yaklaşık iki önce yapılan bina yıkımının ardında kalan inşaat kalıntıları her iki okulda okuyan öğrenciler için de tehlike oluşturuyordu.

Konuya dair geçtiğimiz günlerde Esenler Dayanışma Komitesi, mahalleli ve veliler adına okulun temizlenmesi için bir basın açıklaması yaparak, hiçbir adımın atılmamasına tepki göstermiş ve mücadele çağrısı yapmıştı.

Açıklamada "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne daha önce yapılan başvuru sonucunda, bu alanın çocukları için oyun alanı yapılacağı, proje aşamasında olduğu, yapım aşamasına gelindiğinde gerekli temizliğin yapılacağı cevabını aldık. 2 yıldır bu halde duran alanın, ne zaman proje aşamasından çıkabileceğini dair ise herhangi bir tarih verilmedi. Bu alanı temizlemek sağlıklı ve güvenli bir hale getirmek için herhangi bir projenin hazırlanmasını bekleyerek zaman kaybedilmesini istemiyoruz. Acil bir şekilde temizlik çalışması yapılmalı, alan güvenli hale getirilmelidir. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünü hızlı bir çalışma ile bu sorunu çözmeye davet ediyor, konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz" denilmişti.

Mücadele kazandırıyor

Bugün okula giden veliler ve Esenler Dayanışma Komitesi gönüllüleri okul bahçesinde temizlik çalışması yapıldığını gördü. Yaklaşık iki yıldır adım atılmayan hafriyatla ilgili birkaç saat içerisinde kaldırıldı.

Esenler Dayanışma Komitesi üyeleri böyle bir durumun kazanımla sonuçlanmasından memnun olduklarını dile getirdi ve mahallede yaşanacak olumsuz durumlara karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.