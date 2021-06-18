Mübariz Mansimov: Benim malıma çöküldü, marinayı geri istiyorum

Mübariz Mansimov, Yalıkavak Marina'nın hileli şekilde elinden alındığı iddiasıyla açtığı davayı kaybederken, dava sonucuna itiraz edeceklerini söyledi.

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Mansimov, “Bu kararı kabul etmiyorum. Bilirkişi atanmadı. İki şahit dinlenmedi. İfadelerin hepsi yalan. Sözleşmede 220 milyon dolar yazıyor. Finansal hilelerle 31 milyon dolara indirdiler. İstinaf ve Yargıtay aşamaları var. Bu davayı kazanacağız. Benim malıma çöküldü. Marinayı geri istiyorum" dedi.

Peker'in çektiği ilk videolar sonrası gündeme gelen iddialara göre, Pelikancılar üzerinden Mansimov hakkında düzmece bir "FETÖ" davası açılmış, bu süreçte de Ağar, Mansimov'a ait olan marinaya çökmüştü.