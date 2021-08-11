Muazzez Ersoy canlı yayında TRT’ye isyan etti: ‘Bu nasıl bir sabotedir…’

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteklerle bilinen Muazzez Ersoy söylediği bir parça sırasında mikrofonun sesinin mat olduğunu belirtti ve rejiye sorunun düzeltilmesini istediğini söyledi. Reji ise kendi taraflarında sesin düzgün olduğunu Ersoy’a iletti.

Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Muazzez Ersoy, “Sevgili Seyhan oraya bir şey yazmış ‘rejide ses düzgün’. Ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam. Ki şu anda da robot gibi okuyorum. Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez nerede şimdiki Muazzez… Rejideki sesin düzgün olması yetmiyor, sahnede kendimi sağlıklı duymalıyım. Şu anda da mikrofonum küt küt, mat geliyor. Neyse devam edelim, yapacak bir şey yok” dedi.

'Umarım mobbing değildir'

Muazzez Ersoy daha sonra bir anda şarkıyı keserek, “Mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar. Yani bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Yıllardır burada severek çarkı söylüyorum, müzik yapıyorum. Burası benim evim, evim gibi kalbime yazmışım. Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki hani inşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani” ifadelerini kullandı.

Daha sonra başka bir parçaya başlayan Ersoy, parçayı vokalistlere bırakarak sahneden indi.

Erdoğan'ın yemeklerinin müdavimi

Şarkıcı Muazzez Ersoy, Erdoğan'ın kendi "sanatçı" ve "sporcuları"nı ağırladığı yemeklerin müdavimlerinden. Ersoy bir röportajında 'Sayın başkanımız, sayın reisimiz Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri. Görmek istemeyenler görmeyebilir belki ama kör olmayan herkes görür' diye konuşarak, 'Avrupa'dan daha öndeyiz ama bugünlere gelmek hiç kolay olmadı' ifadelerini kullanmıştı.