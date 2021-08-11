Dilmen geldi, Düzen gitti

TRT spikeri Ersin Düzen, Rıdvan Dilmen'in kanalda program yapacak olmasından dolayı istifa ettiği iddia edildi.

Düzen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olayı şöyle duyurdu:

"11 yıl görev yaptığım STADYUM ve TRT Spor’a, kendi isteğimle devam etmeme kararı aldım. Eşime ve doğacak oğlumuza daha fazla vakit ayırmak, yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. TRT’nin tüm yöneticilerine, spor servisindeki arkadaşlarım ve yorumcularımıza şükranlarımı sunuyorum"

Rıdvan Dilmen geldi Ersin Düzen gitti

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in TRT ile anlaşmasının ardından Ersin Düzen'in böyle bir karar alması dikkat çekti. Dilmen'in TRT'den yıllık kazancının 1 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili Rıdvan Dilmen bir açıklama yaptı.

'Yanlış yazmışlar, aylık olacak'

Dilmen, bu iddiaya "Yanlış yazmışlar, aylık olacak" sözleriyle yanıt vererek söz konusu rakamın gerçek olmadığını dile getirdi.

Ne olmuştu

NTV’de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol adlı programda Rıdvan Dilmen’in yaptığı açıklamalar sonrasında yaşanan tartışmaları yorumlayan Fatih Altaylı, TRT’de yayınlanan Stadyum programının moderatörü Ersin Düzen’in aldığı maaş hakkında sosyal medyada gündeme gelen iddiaları dile getirmiş, Düzen'in TFF'den de maaş aldığını açıklamıştı.

TRT Spor’dan yapılan açıklamada “Ersin Düzen’e yani yayın döneminde yapılan yüzde 10 artışla aylık 27500 TL hizmet bedeli ödenmektedir. Ersin Düzen’e belirtilen bu ücret dışında başka bir ödeme yapılmamaktadır” denilmişti.

CHP İzmir milletvekili Atila Sertel, Ersin Düzen'in şirketinin TRT stüdyolarını ve kameramanlarını kullanarak ve yanına üç eski futbolcuyu alarak gerçekleştirdiği Stadyum programı için aldığı ücreti üç yıl önce TRT'nin açıkladığını, Hüseyin Ersin Düzen’in verilen listede program başına 34 bin 370 lira aldığının yazılı olduğunu hatırlatmıştı.