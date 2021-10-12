Muammer Güler’in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler Ankara’daki evinde eşi tarafından ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca mahallesinde bulunan Vista Bağlıca konutlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler, yatağında hareketsiz bir şekilde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri Güler’in hayatını kaybettiğini belirlerken Güler’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.