Galatasaray'ın yeni stat ismi belli oldu

Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin isim hakları için Katarlı bir şirketle anlaştığı öne sürülmüştü.
Türk Telekom'la biten anlaşmanın ardından kulüpten resmi açıklama geldi.
Buna göre stadın yeni isim sponsoru Katarlı şirket değil, inşaat şirketi "NEF" oldu.
KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur" denildi.
Stadın yeni isminin Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Arena/Stadyumu olması bekleniyor.