Galatasaray'ın yeni stat ismi belli oldu

Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin isim hakları için Katarlı bir şirketle anlaştığı öne sürülmüştü.

Türk Telekom'la biten anlaşmanın ardından kulüpten resmi açıklama geldi.

Buna göre stadın yeni isim sponsoru Katarlı şirket değil, inşaat şirketi "NEF" oldu.