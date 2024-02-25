MSB'ye bağlı işyerlerinde çalışan emekçilerden sömürü düzenine karşı mücadeleye davet

Türk Harp-İş sendikası üyesi işçiler, yaklaşık iki yıldır işçi düşmanı sendika yöneticilerine karşı mücadele ediyorlar.

Patronların Ensesindeyiz ile iletişime geçen emekçiler, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada şu satırlara yer verdiler:

“Bizler güvenlik iş kolunda örgütlü Türk Harb-iş Sendikası üyeleriyiz. Ülkemizdeki yozlaşmışlık en çok da düzen siyaseti eliyle işçi sınıfına zarar vermektedir. Günübirlik yaşamak ve küçük bireysel menfaatçilik, gerçekçi olmayan, sınıfsal çıkarlarına aykırı tutumlar benimseyen bir yoksullar sınıfı yarattı. Tabi bu durumun bir tarafı da sendikalar.

Son zamanlarda görsel ve sosyal medyada yer alan haberlere bakıldığında özellikle Harb-iş Sendikası üyelerinin ses yükseltme çabalarına rastlıyoruz. Bunu da Türk Harb-iş Sendikası Genel Merkez yönetimine rağmen yapmaya çalışan, üyeleri arasında muhalif olarak bilinen İstanbul ve Eskişehir şube yönetimleri öne çıkmaktadır. Türk Harp-İş yönetimi işçi düşmanı uygulamalara imza atarak, patronla her türlü pazarlığa oturmaktadır. Toplu iş sözleşmesi vb. başlıklarda İstanbul Şube yönetimini defalarca uyarmamıza rağmen bir karşılık alamadık. Geldiğimiz noktada derinleşen baskı ve yoksulluk karşısında şube yönetimlerini harekete geçirmek için işçi arkadaşlarımızla birlikte mücadele etme ve sesimizi yükseltme kararı aldık. Bu karar üzerine şube yönetimiyle taleplerimizi detaylı bir şekilde konuşmak için şube binasına gittiğimizde yöneticilerin hepsinin kaçmış olduğunu gördük. Daha sonra sendika yöneticilerinin, şube binasına gittiklerini tahmin ettikleri tüm işçileri karakola şikâyet etmeleri üzerine ifadeye çağrıldık. 22 Şubat 2024 tarihinde de ilgili konuya ilişkin tazminat davası duruşması görüldü. Duruşma sonucunda mahkemenin 4 Temmuz 2024 tarihine ertelenmesi kararı ile birlikte, 3 Mayıs 2024 tarihinde ise hapis cezası davası görüleceği kararı alındı. Söz konusu koltuklar ve oradaki rant olunca, düzen sendikacılığı, sınıfsal talepleri olan üyelerin işten atılmasına göz yumdular. Sonuç olarak, işçilerin sendikalar tarafından yalnız bırakıldığı bu çürümüş sömürü düzenini tarihin çöplüğüne gönderecek olan işçi sınıfının kendi örgütlülüğüdür. İşçi arkadaşlarımızı bizimle birlikte bu onurlu mücadelede dayanışmaya davet ediyoruz. Yaşasın İşçilerin Birliği! Yaşasın Onurlu Mücadelemiz!”

Açıklamayı hazırlayan işçiler, duyurdukları bu davete ilişkin mücadeleye omuz vermek isteyen tüm emekçileri Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile iletişime geçmeye çağırdı.