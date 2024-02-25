Konyaaltı Belediyesi işçilere maaş değil, 'sadaka' verdi

CHP’li Antalya Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde çalışan işçilere maaş değil, "sadaka" verdi. İki farklı taşeron şirketin işletiminde olan belediyede, Konyaaltı Temizlik A.Ş’ye bağlı işçilere maaş değil parça parça aralıklarla ödemeler yapıldı.

Konuyla ilgili Patronların Ensesindeyiz’e konuşan Konyaaltı Belediyesi işçileri, "Bu maaş değil sadaka. Bu gelişmeler geçtiğimiz gün yerel haber kaynaklarında da kamuoyuna yansıdı. Belediye-İş sendikası yalan söylüyor. Yetmiyor sendika yöneticileri bizi tehdit ediyorlar. Kimse hakkımızı savunmuyor. Önce 8 bin, sonra parça parça 5 bin TL’ye kadar ödemeler yapıldı. Şu anda en az 8-10 bin TL alacağı olan arkadaşlarımız var. Antalya’da bu parayla kim, nasıl bir ayı geçirecek, bizimle dalga mı geçiyorlar? Bir değil, iki değil 1500 kişiden bahsediyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.

Sendika yöneticilerinden işçilere tehdit

Yaşanan gelişme sonrası Belediye-İş Sendikası yöneticileri işçileri tehdit edince Belediye-İş Sendikası'na bağlı birçok işçi sendikadan istifa etti.

"Bizim emeğimizi kimse seçim malzemesi yapmasın. Bizi oyalamaya da çalışmasınlar. Başkan Semih Esen aday gösterilmedi diye bizden mi hırsını çıkarıyor? Kendisi ve yardımcıları milyonluk arabaları hangi bütçeyle alabiliyorlar da işçilere üç kuruş, sadaka gibi maaşı layık görüyorlar" diyen işçiler şu ifadeleri kullandı:

‘’Biz dersimizi aldık, sendikaları da iyi tanıyoruz. Bizim tek gücümüz var; işçiler olarak öz gücümüzle bir arada olmamız ve örgütlü mücadele etmemiz.

Kimse merak etmesin. Biz kendi hakkımızı savunmasını gayet iyi biliriz. Sendika olsun, olmasın…

Buradan tüm işçi arkadaşlarımıza sesleniyoruz: Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Büyükşehir fark etmez; bugün birimize yarın öbürümüze. Seçimden sonra gelenler gideni aratmaya kalkar da yine emeğimize göz dikerlerse karşılarında güçlü ve örgütlü işçiler görsünler. Patronların Ensesindeyiz Belediye İşçileri Dayanışma Ağına katılın, birlikte mücadele edelim. Biz bize yeteriz!"