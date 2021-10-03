MSB'den 'Yunanistan' açıklaması: Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın son zamanlarda yaptığı silahlanma anlaşmalarına ilişkin açıklama yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından yapılan açıklamada, “Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir. Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmekte ve mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir” denildi.

İran sınırındaki duruma ilişkin konuşan Kara, "Afganistan'daki son gelişmelerle İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı alınan tedbirler gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 77 bin 34 şahıs engellenmiş, 1562 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde eylül ayında tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 şahıs yakalanmış, 27 bin 686 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 21'i FETÖ'ye mensup olmak üzere toplam 41 terörist ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Kara, Kuzey Kıbrıs'ın durumuna ilişkin, "Bugüne kadar denenmiş ve bir sonuç alınamayacağı tüm taraflarca görülmüş yöntemlerle bir çözümün mümkün olmadığı ve Kıbrıs'ta eşit, egemen ve bağımsız iki devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de bu çözüm yolunu benimsemesi, adanın huzur ve refahı için faydalı olacaktır" dedi.