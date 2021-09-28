Macron: Yunanistan Fransa'dan Rafale savaş uçakları ve üç fırkateyn alacak

Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'a destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya, Britanya, ABD arasında AUKUS askeri ittifakı kurulması kapsamında Avustralya'nın Fransa ile 66 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin yarattığı kriz ortamında Yunanistan'la silah satışı anlaşması yaptı.

Sputnik'in haberine göre Macron'un Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlaması vesilesiyle, Elysee Sarayı'nda Paris'in Atina'ya Rafale jetleri ile üç yeni fırkateyn satışı ve dördüncüsünü de satması seçeneğini içeren anlaşmaya imza atıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı, anlaşmayı 'Avrupa'nın stratejik özerkliğine doğru cüretkar bir ilk adım' olarak duyurdu. Macron, "Yunanistan'ı saldırı ya da saldırganlık karşısında korumak için işbirliği yapmaları gerektiğini" de söyledi.