Taliban kadınları üniversiteden uzaklaştırdığını duyurdu: Rektörden 'önce islam' açıklaması

Kabil Üniversitesi'nin Taliban tarafından atanan yeni rektörü, kadınların öğretim görevlisi veya öğrenci olarak üniversitelerde yer almasını süresiz olarak yasakladı.

Sputnik'in haberine göre, Mohammad Ashraf Ghairat tarafından yapılan açıklamada, "Kabil Üniversitesi rektörü olarak size söz veriyorum, herkes için gerçek bir İslami ortam sağlanmadıkça kadınların üniversitelere girmesine, çalışmalarına izin verilmeyecek. Önce İslam" dedi.

Rektör Ghairat, daha önce yaptığı açıklamalardan birinde üniversiteleri 'fuhuş yuvası' olarak nitelendirmişti.