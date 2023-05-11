MSB'den 'Tahıl Girişimi Toplantısı' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İstanbul'da dün başlayan ve bugün de devam eden tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin toplantılarla ilgili bir açıklama yaptı. "Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda olumlu ve yapıcı ilerlemeler kaydedildiği" ifade edilen açıklamada anlaşmanın uzatılmasına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Bakanlığın açıklamasında "Ülkemizin ev sahipliğinde, 10-11 Mayıs 2023 tarihlerinde, İstanbul’da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yaptığımız ikili ve çok taraflı görüşmeler kapsamında iki gün boyunca tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantılar icra edilmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çatışma koşulları nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerimiz ve mürettebatının ülkemize dönüşlerinin koordinasyonu, tahliye faaliyetinin planlanması ve icrası ile ilgili olarak taraflar olumlu yaklaşımlarını ifade etmişlerdir.

Ayrıca bu operasyonun, Ukrayna limanlarında mahsur kalan diğer ülkelere ait gemilerin tahliyesi için model teşkil ederek önümüzdeki dönemde bu yönde yapılacak çalışmaların da desteklenmesi hususunda fikir birliğine varılmıştır.

İmzalandığı günden itibaren, dünya çapında gıda fiyatlarının istikrarına önemli katkı sağlayan ve dünya gıda arzı ile güvenliği açısından hayati önemi haiz Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda da olumlu ve yapıcı ilerlemeler kaydedilmiştir.

Önümüzdeki dönemde Tahıl Girişimi’nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır."

'Erdoğan ile Putin telefonda görüşebilir'

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki toplantıların sonuçlarını değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi yapabilecekleri belirtildi.

Rus TASS haber ajansı, Erdoğan ile Putin'in gerekli durumlarda sık sık telefon görüşmeleri yaptığını söyleyen Ankara'dan bir kaynağının "Tahıl anlaşması çok önemli. Bu yüzden (Erdoğan ile Putin toplantının) sonuçlarını görüşebilirler" dediğini aktardı.