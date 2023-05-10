Moskova'daki 4'lü görüşmede Lavrov'dan Türkiye'deki seçimlere ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'daki dörtlü toplantıda yaptığı açıklamada Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre Moskova'da Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği dörtlü toplantının başında konuşan Lavrov, "Türk meslektaşlarımın genel seçimleri başarıyla yapmalarını temenni etmek isterim. Bildiğim kadarıyla seçimler yurtdışında halihazırda başladı. (Seçimlerin) Adil, şeffaf olacağından, herhangi bir dış müdahale olmadan Türk halkının iradesini ortaya koyma imkanı sağlayacağından eminim" dedi.

Türkiye'nin Rusya için "iyi bir komşu ve önemli bir ortak olduğunu" kaydeden Lavrov, "Ankara'nın uluslararası ve bölgesel otoritesinin son yıllarda ne kadar arttığını görüyoruz ve Türkiye'yle ikili işbirliğimizi daha da genişletme ve güçlendirme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.