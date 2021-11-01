MSB'den Kamışlı'daki Rus uçaklarına ilişkin açıklama: Konuşlanma sözkonusu değil

Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı'da savaş uçaklarının görüntülenmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği Plan Subayı, Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Kamışlı'da görülen savaş uçaklarıyla ilgili soru üzerine Kara "Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için gerçekleştirilen bir faaliyete yönelik. Bir uçağın iniş yapıp daha sonra ayrılmasına ilişkin. Herhangi bir konuşlanma söz konusu değil" değerlendirmesini yaptı.

Suriye tezkeresinin 2 yıl süreli çıkarılmasına ilişkin ise "Buradaki mücadele bir süreklilik gerektiriyor. Bu sürekliliğin, devamlılığın sağlanması için süre iki yıl olarak belirlendi. Aynı zamanda mücadeledeki kararlılığımızın dosta, düşmana gösterilmesi için bu şekilde çıkarıldı" denildi.

TSK'nin Suriye sınırına takviye görüntüleri konusunda "Halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor. Buna karşı da her türlü tedbir şu anda alınıyor. Bu kapsamda da TSK, nerede ihtiyaç varsa oraya birlik kaydırmak suretiyle gerekli tedbirleri alıyor" ifadelerini kullandı.

ABD ile F-35 konusunda heyetler arası ilk toplantının yapıldığını belirten MSB kaynakları "Her iki taraf bakış açılarını ve kendi pozisyonlarını ortaya koydular. Birkaç ay içinde de ikinci toplantının Washington’da yapılması planlanıyor" dedi.

S-400'lere ilişkin ise toplantıda "Duruşumuzda bir değişiklik yok. Nerede ihtiyaç olursa orada konuşlandırılır" denildi.