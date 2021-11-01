Rusya Kamışlı'da askeri varlığını artırıyor: 'Ankara'ya mesaj' yorumu

Rusya Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı Havalimanı'na geçtiğimiz günlerde Su-35 savaş uçaklarını sevk etmesinin ardından dün de bölgede eğitim uçuşları gerçekleştirdi.

Lübnan gazetesi El Ahbar'ın haberine göre Rus savaş uçakları dün sabah TSK ve ÖSO kontrolündeki Resulayn bölgesi üzerinde eğitim uçuşları gerçekleştirdi.

Gazete, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusundaki askeri faaliyetlerini artırmasının Haseke ve Rakka'yı bağlayan uluslararası karayolunun açık kalmasını garantiye alma ve Tel Rıfat cephesinde olası bir çatışmada Halep'in güvenliğinin sağlanması amacını taşıdığı yorumunu yaptı.

Buna göre Moskova Kamışlı'daki hava kuvvetlerini Sukhoi savaş uçaklarıyla ve Halep'in kuzey kırsalındaki Sarrin hava üssündeki hava kuvvetlerini K-52 ve MI-28 helikopterleriyle takviye ederek Ankara karşısında sahadaki kartlarını güçlendiriyor.

Öte yandan Ankara da son iki günde Halep'in doğusunda Fırat'ın iki yakasını bağlayan Karakozak barajı yakınlarında Hamman kontrol noktasındaki operasyonlarını sürdürdü ve Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait bazı noktaları hedef aldı.

El Ahbar "Rusya'nın Ankara'ya mesajının net olduğu" yorumunu yaptığı haberinde, bu mesajın SDG liderlerindeki yankısınınsa garanti olmadığı, zira SDG'nin ABD'nin siyasi ve askeri çerçevesinden sapmadığı değerlendirmesine yer verdi.

Habere göre bölgedeki SDG yönetimine yakın kaynaklar, Rusya'nın Kamışlı Havalimanı'na Sukhoi savaş uçaklarını konuşlandırmasının Suriyeli pilotları modern Rus savaş uçaklarıyla eğitme amacıyla sınırlı olduğu görüşünde.

Öte yandan Rusya'nın savaş uçakları konuşlandırdığı noktalara genellikle hava savunma, radar ve elektronik harp sistemlerinin de eşlik ettiği belirtilen haberde, bu gerçekleşirse "Rusya'nın gözünün" Kamışlı havalimanına 4 km'den fazla olmayan bir uzaklıktaki ABD üssüne daha yakınlaşmış olacağı yorumu yapıldı.