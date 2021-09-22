MSB, Yunanistan'ın araştırma gemisine verilen uyarıyı doğruladı

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, bir savaş gemisinin bir Yunan araştırma gemisine Türkiye'nin karasularına girmesini engellemek için uyarıda bulunduğunu söyledi.

Bakanlık, Nautical Geo araştırma gemisinin Türkiye kıta sahanlığına girmeye çalışırken Oruç Reis fırkateyni ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Açıklamada "Söz konusu gemi telsizle Türk kıta sahanlığına girmemesi konusunda uyarıldı. Fiziki bir müdahale olmadı” denildi.

Bakanlık Yunanistan'ın "bilimsel araştırma kisvesi altında hukuksuz, kışkırtıcı ve yayılmacı girişimini" kınayarak, Türkiye'nin "hak ve çıkarlarını korumaya ve savunmaya kararlı" olduğunu söyledi.

MSB, olayın ne zaman meydana geldiğini söylemedi, ancak denizcilik izleme kurumlarında yer alan verilere göre Malta bayraklı Nautical Geo Çarşamba günü Girit'teki Iraklio limanına demirledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Malta bayraklı gemiyi Yunan kıta sahanlığında bilimsel araştırma yaparken Türk savaş gemisi tarafından taciz edildiğini öne sürerken geminin Yunanistan-Mısır 2020 deniz anlaşmasında belirtildiği üzere Girit'in 10 deniz mili doğusunda bir bölgede kalan sularda olduğunu söyledi.

Yunanistan ve Türkiye, kendi karasuları üzerinde uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık nedeniyle Doğu Akdeniz'deki gaz rezervlerinin araştırılması konusunda rekabet ediyor.

2020 yazında, Türkiye hidrokarbon rezervleri aramak için donanması tarafından desteklenen araştırma gemilerini gönderirken, Yunan ve Türk savaş gemileri Doğu Akdeniz'de birbirlerini düzenli olarak taciz etti.

Doğrudan bir çatışma olmamasına karşın Ağustos ayında bir Yunan fırkateyninin bir Türk savaş gemisiyle çarpışması bölgedeki karşılıklı atışmanın fiili hasarı olarak kayıtlara geçti.

Olayı Atina'nın deniz ve hava kuvvetlerini 24 Fransız Rafale jeti de dahil olmak üzere yeni savunma teçhizatıyla güçlendirmesi takip etti.

Geçen hafta Atina, Nautical Geo'nun Türkiye'nin suları olarak gördüğü ve Türkiye ile Libya arasındaki 2019 deniz anlaşması kapsamında olduğu Girit'in doğu kıyılarında faaliyet göstereceği konusunda bir Navtex yayınladı. Navtex Çarşamba günü sona erdi.

İki ülkeden de üst düzey yetkililer 2016'dan bu yana uzun süredir devam eden ilk görüşme olan deniz anlaşmazlıklarını görüşmek üzere bu yıl iki kez bir araya geldi.