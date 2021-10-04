MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan 2 IŞİD üyesi Hatay'da yakalandı

Millî Savunma Bakanlığı Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 IŞİD üyesinin Hatay'da yakalandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."