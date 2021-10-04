Millî Savunma Bakanlığı Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 IŞİD üyesinin Hatay'da yakalandığını duyurdu.
Bakanlık tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Yusuf Yalçın
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan 2 IŞİD üyesi Hatay'da yakalandı
MSB Türkiye'ye girmeye çalışan 2 IŞİD üyesinin Hatay'da yakalandığını duyurdu.
Haber Merkezi
Millî Savunma Bakanlığı Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 IŞİD üyesinin Hatay'da yakalandığını duyurdu.
Bakanlık tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: