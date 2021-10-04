Afganistan'da Taliban ve IŞİD çatışması

Taliban ile IŞİD-Horasan olarak bilinen IŞİD'in yerel kolu arasında Kabil’de çatışma çıktı.

Reuters’ın haberine göre Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, özel bir Taliban biriminin pazar günü geç saatlerde şehrin kuzeyindeki Kabil'in 17. bölgesinde IŞİD’e yönelik bir operasyon düzenlediğini söyledi.

Taliban sözcüsü, pazartesi günü erken saatlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu kararlı ve başarılı saldırı sonucunda IŞİD üssü tamamen yok edildi ve içerideki tüm IŞİD üyeleri öldürüldü" dedi.

Daha önce, yerel basın bölgede şiddetli çatışmalar olduğunu bildirmişti ve temasa geçen bölge sakinleri, gece boyunca patlamalar ve silah sesleri duyduklarını doğruladı.