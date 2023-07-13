MSB: Türkiye NATO’nun 'açık kapı' politikasına desteğini gösterdi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, NATO’nun "Açık Kapı" politikasını her zaman destekleyen Türkiye'nin bunu, Finlandiya'nın üyeliğini onaylayıp İsveç'in katılım protokollerini TBMM'ye göndererek gösterdiğini kaydetti. Aktürk, "İsveç’in, terörle mücadele alanında bugüne kadar hayata geçirdiği hukuki düzenlemeleri tam olarak uygulamaya koyma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında "NATO’nun, değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye'nin, bugüne kadar üstlendiği tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmeye, NATO’nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam ettiğini" kaydetti.

AA'nın aktardığına göre Albay Aktürk, şöyle devam etti:

"Türkiye NATO’nun 'Açık Kapı' politikasını her zaman desteklemiştir. Bu desteğini geçtiğimiz aylarda Finlandiya’nın üyeliğini onaylayarak, İsveç’in NATO üyeliğinin ise yüce Meclisimize gönderilmesi konusunda verdiği karar ile göstermiştir. İsveç’in, terörle mücadele alanında bugüne kadar hayata geçirdiği hukuki düzenlemeleri tam olarak uygulamaya koyma zamanıdır. İttifakın savunma ve caydırıcılık yapısına önemli katkı sağlayacak bu mücadele, tarihin en başarılı güvenlik örgütü olan NATO’yu daha da güçlendirecektir."

Yunanistan ile görüşme

Aktürk ayrıca Vilnius'taki NATO Zirvesi sırasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias arasındaki görüşmenin "yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini" belirtti.

Güler ile Dendias arasındaki görüşmelerde yeniden başlaması konusunda mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’nın takvimine ilişkin soru üzerine ise kaynaklar, "Takvimlendirmeye yönelik teknik çalışmalar önümüzdeki dönemde yapılacak" yanıtını verdi.

Tahıl koridoru

Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Aktürk, "Bu kapsamda Türkiye olarak Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Aktürk, "Ülkemiz, Tahıl Anlaşması’nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. 17 Temmuz’da süresi dolacak Tahıl Girişimi’nin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan tahıl girişiminin uzatılmaması halindeki duruma ilişkin soruya kaynaklar, "Tüm konsantrasyonumuz tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik çabalara yönlenmiş durumda. Bunun dışında bir çalışma söz konusu değil" yanıtını verdi.

F-16 açıklaması: 'Olumlu sonuç bekliyoruz'

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İngiltere ile savunma sanayisi alanındaki işbirliğine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtirken, "ABD’den F-16 modernizasyonu ve tedarikine" ilişkin soru üzerine, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi ABD tarafından somut adımlarla olumlu sonuç bekliyoruz" yanıtını verdi.

"Kanada’nın savunma sanayiinde ihracat kısıtlamalarını kaldıracağı" iddiasına yönelik soru üzerine kaynaklar, "Müttefiklerin birbirine ihracat kısıtlaması uygulaması, uygun ve kabul edilebilir değil. Bu, NATO’nun güç ve etkinliğini de olumsuz etkilemektedir. Vilnius’taki Zirve’de alınan kararların ve yapılan görüşmelerin sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber takip edeceğiz" dedi.

Bedelli askerlik tutarı ne olacak?

Aktürk, bedelli askerlik ile ilgili ise "Memur aylık katsayı artışına göre belirlenen bedelli askerlik tutarı yasal sürecin tamamlanmasını müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.