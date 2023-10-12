MSB: Türk SİHA’sını düşüren ABD uçağı Ürdün’den kalktı

1 Ekim tarihinde Ankara'daki İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişiminin ardından 4 Ekim'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye yönelik operasyon yapılacağını duyurmuş, ABD'yi ima ederek üçüncü tarafların çekilmesini istemişti. ABD ise ertesi gün Türk SİHA'sını vurarak bu çıkışa yanıt vermişti.

Dışişleri Bakanlığı'nın 6 Ekim'de yaptığı ılımlı açıklama yapmayı tercih etmiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa olaydan 5 gün sonra ''Vakti geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır'' demişti.

Gecikmeli yanıt tartışılırken, bir iddia Emekli Amiral Türker Ertürk'ten geldi. Ertürk, katıldığı canlı yayında, Türkiye’nin SİHA’sını düşüren ABD F-16’sının Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nden kalktığını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bugün yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığı iddiası yalanlanarak, ''Uçak Ürdün’den kalktı'' denildi.

'Filistin’e yardım ulaştırılmak için hazırız'

Açıklamada ayrıca, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Filistin’e yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır” mesajı verildi.