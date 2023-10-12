Gazze'de 6. gün: İsrail gece boyunca bomba yağdırdı, ölü sayısı 2 bini aştı

Gazze’de silahlı milislerin İsrail’e karşı başlattığı “El Aksa Tufanı” operasyonu altıncı güne girdi.

İsrail ve Filistin güçleri arasındaki savaşın altıncı gününde iki tarafta toplam ölü sayısının 2 bini aştığı açıklanırken, İsrail gece boyunca Gazze'yi vurmaya devam etti. İsrail Hava Kuvvetleri'nden onlarca uçak, Hamas varlığının yoğun olduğu belirtilen Gazze'nin El Furkan mahallesinde 200'den fazla hedef vurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in gece Gazze'ye düzenlediği bir dizi hava saldırısının ardından Gazze'de en az 51 kişinin öldüğünü söyledi. İsrail'de can kaybı sayısı bin 200 olurken, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında en az bin 100 kişi öldürüldü, yaralı sayısıysa 5 bin 339'a yükseldi.

İsrail Sağlık Bakanı Arbel: Yaralanan Hamaslıları tedavi etmeyeceğiz

İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail’e saldırı düzenlerken yaralı halde bulunan Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını açıkladı. Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulunan Arbel, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

Bu karar, açıkça, 1949 yılında imzalanan Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı. Cenevre Sözleşmesi, savaşan tarafların, yaralı veya hasta tüm askerleri, cinsiyet, ırk, milliyet, din, siyasi görüş veya herhangi başka bir ayrım yapmaksızın her koşulda korumalarını hükmediyor.

Hatırlanacağı üzere, İsrail Savunma Bakanı, Filistinliler için "insansı hayvanlar" demişti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini belirtti. "Savaş kuralları vardır" diyen Biden, İsrail'in elinden gelen her şeyi yaptığına inandığını vurguladı.

Filistin Kızılayı: Gazze'de 4 sağlık çalışanı öldürüldü

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altında tutan İsrail güçleri bölgenin kuzeyinde bir ambulansı hedef aldı. Ambulanstaki 3 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Kızılaydan yapılan bir başka açıklamadaysa bir sağlık görevlisinin Gazze'nin doğusundaki Karni geçiş noktasında insani görevini yerine getirirken öldürüldüğü kaydedildi.

🔴İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'de vurduğu hedeflere ilişkin görüntüleri yayınladı



📍Filistin Sağlık Bakanlığı: Gece yapılan hava saldırılarında en az 51 kişi öldürüldü. Cumartesiden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1100'e yükseldi.https://t.co/uJ4mMOpEcO pic.twitter.com/UXBxrQIWXG — soL Haber (@solhaberportali) October 12, 2023

Gazze'de 338 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Gazze'de durumun çok tehlikeli olduğunu belirterek, insani ateşkes çağrısında bulundu.

Dünyayla Gazze arasındaki geçiş kapılarının tamamen kapalı olduğunu belirten Ofis, devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri daha önce yapmış olduğu açıklamada, 280 bin Filistinlinin Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı tesislerde barındığını aktarmıştı.