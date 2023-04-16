MSB: Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerimize saldırı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyinde TSK'nin üs bölgelerine yapılan saldırıda yaralanan 4 asker Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde TSK'nin üs bölgelerine eş zamanlı saldırı yapıldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre saldırıda yaralanan 4 asker Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve  Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Haber

Hulusi Akar 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganlarına karşılık verdi: 'Onun da zamanı gelecek'