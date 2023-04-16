MSB: Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerimize saldırı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde TSK'nin üs bölgelerine eş zamanlı saldırı yapıldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre saldırıda yaralanan 4 asker Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor" ifadeleri kullanıldı.