Hulusi Akar 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganlarına karşılık verdi: 'Onun da zamanı gelecek'

AKP'den Kayseri Milletvekili adayı olarak gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu. Askerî operasyonlardan bahsettiği sırada yükselen "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarını duyan Akar, "Onun da zamanı gelecek, bekleyin" diye yanıt verdi.

Konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye'nin 'uluslararası alanda bir özne' haline geldiğini savunan Akar, askerî operasyonlar için, "Şu anda Mehmetçik büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor" dedi.

Türkiye olmadan bölgede herhangi bir problemin çözümünün mümkün olmadığını belirten Akar, "Dolayısıyla Türkiye’nin her zamankinden daha güçlü, daha büyük olması lazım. Güçlü ve büyük Türkiye için hepimizin daha çok çalışması lazım" diye konuştu.

Akar, Türkiye’nin "artık hafif silahlarını, zırhlı araçlarını, helikopterlerini, İHA/SİHA/TİHA’larını, gemilerini yapar hale geldiğini, Mehmetçiğin ihtiyacını karşılamaya çalıştığını" söyledi. Akar, "Artık durmak yok yola devam. Biz inşallah kimseye muhtaç olmadan ihtiyaçlarımızı karşılayacağız" ifadesini kullandı.

Yarın ziyarete açılacak TCG Anadolu’nun, TKS'ye teslim edildiğini, İMECE Uydu Sistemi’nin yörüngesine başarıyla fırlatıldığını söyleyen Akar, 27 milyon ton tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırıldığını ifade etti.

TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan tepki: 'Ülkeyi mi savaşa sokacaksın, ülke de mi savaş çıkaracaksın'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Bakan Akar'ın "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarına "Onun da zamanı gelecek, bekleyin" diye yanıt vermesine tepki gösterdi. Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hulusi Akar: 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganlarına yanıt vermiş: “Onun da zamanı gelecek”. Silahlı kuvvetlerin başındaki kişi bunu derse soru da şu olur: Ülkeyi mi savaşa sokacaksın, ülkede mi savaş çıkaracaksın?"

