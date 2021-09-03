MSB Kuzey Kıbrıs'a İHA yönlendirildiğini duyurdu

Suriye'nin Baniyas bölgesindeki termik santralin yakıt deposunda geçen hafta meydana gelen petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs'a yönelmesi üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının (İHA) yönlendirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne doğru yönelmesi üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının talep ettiği Deniz Kuvvetlerimize ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA) petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirilmiştir" denildi.