MSB duyurdu: 'Pençe operasyonu'nda yaralanan asker yaşamını yitirdi

TSK'nin "Pençe operasyonu"nu düzenlendiği Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 15 Haziran'da yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe operasyonu bölgesinde 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."