MSB duyurdu: 'Pençe Kilit'te yaralanan asker yaşamını yitirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü "Pençe Kilit" operasyonunda yaralanan bir asker yaşamını yitirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Haziran’da "Pençe Kilit operasyonu bölgesi"nde yaralanan piyade uzman çavuş Alpay Aras’ın bugün hastanede hayatını kaybettiğimi duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in şu mesajı paylaşıldı:

“Kahraman silah arkadaşımız, 22 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da sosyal medya hesabından, “Başımız sağ olsun. Şehidimiz var. Pençe Harekatı Operasyon Bölgesi’nde 15 Haziranda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bugün sabah Şehit olan Alanyalı P. Uzm. Çvş. Alpay Aras’a Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, sevenlerine ve milletimize sabır diliyorum” paylaşımını yaptı.