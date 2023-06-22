ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden 'NATO' açıklaması: Vilnius'ta İsveç'in üye olacağını umuyoruz

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin, “Biz bunun zamanının geldiğine inanıyoruz. Dolayısıyla İsveç ile çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişte bunu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Vilnius Zirvesi’ne kadar ya da Vilnius'ta İsveç'in tam teşekküllü bir üye olacağını umuyoruz. İsveç'i tam teşekküllü bir ortak olarak görmek istiyoruz” dedi.

Flake, ABD’nin Suriye politikasına ilişkin de “Türkiye zaten IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede ortağımız. Açıkçası SDF ile ortaklığımız konusunda farklı düşündüğümüz noktalar var ancak bunlar üzerinde çalıştığımız şeyler. Bunlar üstesinden gelmemiz gereken şeyler” ifadelerini kullandı.

ANKA'dan Melis Yıldırım'ın aktardığına göre, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, ABD Bağımsızlık Günü resepsiyonu öncesinde bir grup basın mensubuyla bir araya geldi. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Flake şunları kaydetti:

'ABD-Türkiye arasındaki ticaret hacmi 33 milyar dolara ulaştı'

“Ülkelerimiz arasındaki ticari hacmi geçen sene yüzde 22 oranında artarak 33 milyar dolara ulaştı ve artıyor. Bu önemli bir işarettir. Bu alanda önemli miktarda doğrudan yabancı yatırım mevcut ve çok sayıda istihdam var. Çok sayıda Amerikan şirketi faaliyet gösteriyor ve sanırım yaklaşık 56 bin kişiyi istihdam ediyorlar. Bu çok önemli.

Yaklaşık 1,8 milyon Amerikan Türkiye’yi ziyaret etti. Her zamankinden daha fazla Amerikalı’nın buraya ziyaret ettiğini görmekten heyecan duyuyoruz.

'NATO ortaklığına değer veriyoruz'

Türkiye ile NATO kapsamında güvenlik ilişkilerimiz var. NATO ortaklığına değer veriyoruz ve Türkiye'nin birçok alanda bize ve şu anda Kosova'da NATO'ya uzun süredir katkıda bulunduğunun farkındayız. Bunun da güçlendirilmesini bekliyoruz. Açıkçası NATO'nun genişlediğini görmeyi çok isteriz, bu nedenle Finlandiya'yı tam bir üye olarak görmekten mutluluk duyuyoruz ve İsveç'i de yakın zamanda ittifak ortaklığı içinde görmeyi umuyoruz.”

Biden ile Erdoğan görüşecek mi?

Büyükelçi Flake, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme olup olmayacağıyla ilgili bir soruya Flake, “Geçen sene Madrid Zirvesi’nde bir araya geldiklerini görmekten mutluluk duydum. Ancak şu anda açıklayacak bir şey yok. Ancak ikili bir görüşme olup olmadığına ilişkin açıklama yapmak için henüz çok erken” ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliği: 'Vilnius Zirvesi’ne kadar ya da Vilnius'ta'

Flake, İsveç’in NATO üyelik başvurusu ile ilgili, “Açıkçası İsveç'i tam teşekküllü bir ortak olarak görmek istiyoruz. Eski meslektaşlarım ve ABD'deki diğer insanlarla konuştuğumda her zaman belirttiğim ilk husus, Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarının ele alınmasıdır. İsveç'in önemli tedbirler alması gerekiyordu. Hatta Anayasa'yı değiştirecek kadar ileri gittiklerine inanıyoruz. Böylece PKK ile bağlantılı olanlarla daha kolay mücadele edebilecekler. Vilnius Zirvesi’ne kadar ya da Vilnius'ta İsveç'in tam teşekküllü bir üye olacağını umuyoruz” diye konuştu.

Türkiye'ye F-16 satışı

Büyükelçi Flake, Türkiye’ye F-16 uçaklarının satışı ile İsveç’in başvurusunun onaylanması arasında bir ilişki olup olmadığına dair “Yönetim sürekli olarak İsveç'in üyeliği ile F16 satışı arasında bir bağlantı olmadığını söylüyor” dedi.

Flake devamında ise şöyle konuştu:

“ABD Kongresi NATO'nun genişlemesini destekleme konusunda çok güçlü duygulara sahip ve biz bunun zamanının geldiğine inanıyoruz. Dolayısıyla İsveç ile çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişte bunu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz ve Vilnius'tan önce ya da sonra bunun gerçekleşmesini umuyoruz.”

Suriye açıklaması: 'IŞİD’den kurtulma konusunda farklı yöntemler varsa dikkate alırız'

Flake son olarak ABD’nin Suriye politikasına ilişkin şunları kaydetti:

“IŞİD'i tamamen ortadan kaldırmaya çalışmak için müttefiklerimizle kurduğumuz ortaklıklara değer veriyoruz. Bu hususta uzun bir yol kat ettik ve hâlâ alınması gereken uzun bir yol var. Yani bizim rolümüz bu. Biz IŞİD'den kurtulmaya önem veriyoruz. Bu yüzden oradayız. Suriye'de Esad rejimini tanımaya yönelik kimi hamleler oldu. Biz hâlâ buna karşıyız. Ancak rejimi tanıyan Arap Ligi ve benzeri aktörlere bundan ne çıkarları olacağını sormak isteriz.

Türkiye zaten IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede ortağımız. Açıkçası Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ortaklığımız konusunda farklı düşündüğümüz noktalar var ancak bunlar üzerinde çalıştığımız şeyler. Bunlar üstesinden gelmemiz gereken şeyler. Pek çok ülkenin Esad rejimini tanımasıyla birlikte, kimi şeylerin değiştiğinin farkındayız ve eğer IŞİD’den kurtulma konusundaki misyonumuzu yerine getirmemiz için farklı yöntemler varsa bunları da dikkate alırız. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durum bu.” (ANKA)