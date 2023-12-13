MSB duyurdu: 'Pençe Kilit'te bir asker yaşamını yitirdi

Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Eril Alperen Emir şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.''

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