MSB duyurdu: 'Pençe-Kilit'te 2 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında yürüttüğü "Pençe-Kilit Operasyonu"nda 2 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin yaralandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Asb. Üçvş. Necdet Çalış ve P. Söz. Er Emrah Gündüz şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.