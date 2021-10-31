MSB duyurdu: Irak'ta bir asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ta bir askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde 31 Ekim 2021 tarihinde yol emniyeti görevi icra eden unsurlarımız ile bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er İslam Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.