MSB duyurdu: Irak'ta bir asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerinse de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda “Pençe Yıldırım Harekât Bölgesinde, 25 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır” denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için başsağlığı mesajı yayımlandı.