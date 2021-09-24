MSB duyurdu: Irak'ta ağaç kesimi sırasında yaralanan asker yaşamını yitirdi

TSK tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen "Pençe-Yıldırım operasyonu" kapsamında üs bölgesinde "mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi sırasında" yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser yaşamını yitirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Bakan Akar'ın "Kahraman silah arkadaşımız, 24 Eylül 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim" mesajına yer verildi.

DHA'nın haberine göre "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesim sırasında" yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser kaldırıldığı Hakkari’nin Derecik ilçesindeki Sahra Sıhhiye Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.