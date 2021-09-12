MSB duyurdu: İdlib'te yaralanan asker yaşamını yitirdi

Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlenen saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib’de düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Tugay Abacı’nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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