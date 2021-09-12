Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib’de düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Tugay Abacı’nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
MSB duyurdu: İdlib'te yaralanan asker yaşamını yitirdi
Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlenen saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib’de düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Tugay Abacı’nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: