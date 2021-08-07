Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Edirne'de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığı duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Ali Ufuk Arikan - Otmanlar/Sazak
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan - İkizköy
MSB: 13 FETÖ mensubu Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı
MSB, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını açıkladı.
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Edirne'de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığı duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: