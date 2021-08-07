MSB: 13 FETÖ mensubu Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı

MSB, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Edirne'de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne’de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 13’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Haber

Marmaris yangının izleri: Gönüllüler ve dayanışma kurtardı