Motorinin ardından benzine de indirim kararı

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 80 kuruşluk indirim yapılacak.

Haber Merkezi

Bir yılda yüzde 170 zamlanan benzin fiyatına bu gece yarısından itibaren 80 kuruşluk bir 'indim' gelecek.

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 19,00, Ankara’da 19,11 ve İzmir’de 19,12 TL’ye gerileyecek.

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