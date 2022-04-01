Bir yılda yüzde 170 zamlanan benzin fiyatına bu gece yarısından itibaren 80 kuruşluk bir 'indim' gelecek.
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 19,00, Ankara’da 19,11 ve İzmir’de 19,12 TL’ye gerileyecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorinin ardından benzine de indirim kararı
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 80 kuruşluk indirim yapılacak.
Haber Merkezi
Bir yılda yüzde 170 zamlanan benzin fiyatına bu gece yarısından itibaren 80 kuruşluk bir 'indim' gelecek.
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 19,00, Ankara’da 19,11 ve İzmir’de 19,12 TL’ye gerileyecek.