Türk Telekom'dan internete yüzde 67'lik zamma ilişkin yeni karar

Türk Telekom, bugünden itibaren geçerli olacak internet zammına ilişkin erteleme kararı aldı.

Haber Merkezi

Türk Telekom internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zammın yürürlüğe girme tarihini erteledi.

Alınan yeni karar sonrası söz konusu zam 1 Haziran'da uygulanmaya başlanacak.

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