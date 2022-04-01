Türk Telekom internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zammın yürürlüğe girme tarihini erteledi.
Alınan yeni karar sonrası söz konusu zam 1 Haziran'da uygulanmaya başlanacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Türk Telekom'dan internete yüzde 67'lik zamma ilişkin yeni karar
Türk Telekom, bugünden itibaren geçerli olacak internet zammına ilişkin erteleme kararı aldı.
Haber Merkezi
Türk Telekom internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zammın yürürlüğe girme tarihini erteledi.
Alınan yeni karar sonrası söz konusu zam 1 Haziran'da uygulanmaya başlanacak.