Yarından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 57 kuruştan satılacak.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorine zam geliyor
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından sonra 1 lira 39 kuruş zam geliyor.
Haber Merkezi
Yarından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 57 kuruştan satılacak.