Motorine zam geldi

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketlilik de devam ediyor. Motorin fiyatlarına gece yarısı 76 kuruş zam geldi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19,81 TL'den satılıyor.

Güncel fiyatlar şöyle:

Ankara

Benzin fiyatı: 20,19 TL

Motorin fiyatı: 19,73 TL

LPG fiyatı: 11,03 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 19.82 TL

Motorin fiyatı: 19,34 TL

LPG fiyatı: 10,99 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,22 TL

Motorin fiyatı: 19,80 TL

LPG fiyatı: 10,81 TL