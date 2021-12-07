Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 66 kuruş zam geldiğini açıkladı. Artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.
Zam 8 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.
Haber Merkezi
Orhan Gökdemir
Motorine yeni zam
Motorinin litre fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.
Haber Merkezi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 66 kuruş zam geldiğini açıkladı. Artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.
Zam 8 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.