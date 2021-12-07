Motorine yeni zam

Motorinin litre fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.

Haber Merkezi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 66 kuruş zam geldiğini açıkladı. Artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

Zam 8 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

Haber

KonuşuYorum | Vatandaş benzin ve motorine gelen zamları nasıl karşılıyor?