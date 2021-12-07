Motorine yeni zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 66 kuruş zam geldiğini açıkladı. Artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

Zam 8 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.