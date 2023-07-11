Motorine büyük zam yolda

Motorin grubunda zam bekleniyor.

Foreks Haber'in aldığı bilgiye göre, 12 Temmuz 2023 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,07 TL fiyat artışı bekleniyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.