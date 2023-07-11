Motorin grubunda zam bekleniyor.
Foreks Haber'in aldığı bilgiye göre, 12 Temmuz 2023 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,07 TL fiyat artışı bekleniyor.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
sol - istanbul
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorine büyük zam yolda
12 Temmuz 2023 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,07 TL fiyat artışı bekleniyor.
Haber Merkezi
Motorin grubunda zam bekleniyor.
Foreks Haber'in aldığı bilgiye göre, 12 Temmuz 2023 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,07 TL fiyat artışı bekleniyor.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.