Akaryakıt fiyatlarına zamlar sürüyor. İzmir İstanbul ve Ankara'da motorin fiyatları güncellendi.
1,64 liralık zamla fiyatlar İstanbul’da ortalama 23,80 TL, Ankara’da 24,23 TL ve İzmir’de 24,31 TL oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Motorine büyük zam
Motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruşluk zam yapıldı.
Haber Merkezi
Akaryakıt fiyatlarına zamlar sürüyor. İzmir İstanbul ve Ankara'da motorin fiyatları güncellendi.
1,64 liralık zamla fiyatlar İstanbul’da ortalama 23,80 TL, Ankara’da 24,23 TL ve İzmir’de 24,31 TL oldu.