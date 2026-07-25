Motorine bir zam daha: Fiyatlar 80 lira sınırına dayandı, ÖTV eridi

ABD'nin İran'a saldırıları ve Rusya’nın dizel ihracatını yasaklaması enerji fiyatlarını tetikledi. Brent petrol 100 doları aşarken, motorinin metrik ton fiyatı da 1280 doları gördü.

Yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda litre fiyatına 4,20 lira zam yapıldı. Bu zamla birlikte bazı illerde motorin fiyatı 80 lira sınırına dayandı.

Akaryakıta üst üste gelen zamlar, fiyat artışlarını bir süre törpüleyen ÖTV payını tamamen eritti. Son yapılan artışla birlikte motorindeki vergi desteği de sıfırlandı. Bu da bundan sonra yaşanacak her zammın, hiçbir tampon kalmadığı için doğrudan pompaya yansıyacağı anlamına geliyor.